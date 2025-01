Huawei und IUCN starten Tech4Nature-Projekt zum Schutz der Korallenriffe in Kenia

Nairobi, Kenia (ots/PRNewswire) - Huawei, die International Union for

Conservation of Nature (IUCN) und der lokale Partner Kenya Wildlife Service

(KWS) haben ein Tech4Nature (https://www.huawei.com/en/tech4all/stories/tech4nat

ure-technology-nature-conservation) -Projekt zur Überwachung und zum Schutz des

Korallenriffs und der Artenvielfalt im kenianischen Kisite-Mpunguti Marine Park

and Reserve gestartet.



Das dreijährige Projekt steht im Einklang mit der TECH4ALL-Initiative von Huawei

(https://www.huawei.com/en/tech4all) und der IUCN Green List

(https://iucngreenlist.org/) und hat zum Ziel, die Wirksamkeit der Überwachung

und Verwaltung des Schutzgebiets zu stärken. Der an der Südküste Kenias gelegene

Kisite-Mpunguti Marine Park and Reserve steht vor einer Reihe von

Herausforderungen im Bereich des Naturschutzes. Diese umfassen:







Überwachung des Gebiets.

- Mangelnde Fernüberwachung der drei Koralleninseln des Schutzgebiets in

Verbindung mit dem Druck, der durch den Tourismus entsteht, da die Saumriffe

beliebte Tauchplätze sind.

- Begrenztes Bewusstsein der Gemeinschaft für die Bedeutung des Schutzes der

Riffe und der biologischen Vielfalt.

- Unzureichende Infrastruktur der Kommunikationsnetze zur Unterstützung der

technologiegestützten Überwachung.



" Tech4Nature ist ein umfangreiches Projekt, das unter die digitale

Inklusionsinitiative TECH4ALL von Huawei fällt. In diesem Rahmen suchen wir nach

Möglichkeiten, Technologie und Innovation in verschiedenen Bereichen unseres

heutigen Alltags einzusetzen, globale Standards zu verbessern und

sicherzustellen, dass wir weltweit eine nachhaltige Lebensweise haben", sagte

Khadija Mohamed, Leiterin der Abteilung für Medien- und Regierungsbeziehungen

bei Huawei Kenia.



Unterwasserkameras, Photogrammetrie und Audioüberwachungstechnologien werden

eingesetzt, um das Meeresleben zu überwachen, einschließlich der Biomasse und

der Population von Papageienfischen. In vielen Ökosystemen von Korallenriffen

sind Papageienfische eine Schlüsselart, die aufgrund ihrer Ernährung dazu

beitragen, dass Korallen nicht von Seetang und Algen erstickt werden. Die Lösung

wird auch die Substratbedeckung in den Riffökosystemen, die Seegrasbedeckung und

das Vorkommen von Grünen Meeresschildkröten und Großen Tümmlern überwachen, die

auf der IUCN Red List als gefährdet bzw. bedroht eingestuft sind.



"Die Technologie, die wir einführen, ist eine bahnbrechende Entwicklung für den

Meeresschutz in Kenia. Sie wird als erstes Überwachungsinstrument für die

Datenerfassung, -analyse und -verwaltung in einem Meeresschutzgebiet dienen. Seite 2 ► Seite 1 von 2



