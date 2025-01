Warum steigen die Renditen trotz sinkender Leitzinsen?

Sehr schwacher Dezember 2024 für den S&P 500

Laut Bespoke Investment war der Dezember hinsichtlich der Marktbreite einer der schlechtesten Monate des letzten halben Jahrhunderts; vergleichbar mit Monaten wie Dezember 2018 und Oktober 2008. Mit Stand 27. Dezember 2024 lagen 10 von 12 Sektoren des S&P 500 in diesem Monat im Minus.



(Quelle: Bespoke Investment)

Am schlechtesten schnitt der Energiesektor mit -10 % ab. Zu den beiden Gewinnern gehörte – wie sollte es auch anders sein – der Technologiesektor. Doch auch bei den Technologieaktien gab es im vergangenen Jahr eine deutliche Schieflage. Denn zwar ist der Nasdaq 100 im Gesamtjahr um rund 26 % gestiegen, laut Bespoke konnte die gleichgewichtete Version des Index (bzw. der entsprechende ETF QQQE) aber nur um 8,3 % zulegen. Und das ist sogar noch schlechter als der Jahresgewinn des Small-Cap-Index Russell 2.000 von nur rund 10 %.

Der Prozentsatz der Aktien im S&P 500, die über ihrem 50-Tage-Durchschnitten gehandelt wurden, sank Ende 2024 auf unter 20 %.



(Quelle: Bespoke Investment)

Zudem beendete der Aktienindex das Jahr mit einer viertägigen Verlustserie und erlebte dabei seinen größten Rückgang von Weihnachten bis zum Jahresende seit mindestens 1952.



(Quelle: Bespoke Investment)

Der 6. Dezember

Und wie ich vorgestern berichtete, war der Start in das Jahr 2025 auch eher durchwachsen. Wir erleben also seit Anfang Dezember eine (relative) Schwäche – beim S&P 500 konkret seit dem 6. Dezember. Und das hat einen klaren Zusammenhang mit den gestiegenen Anleiherenditen. Denn die Rendite der vom Markt vielbeachteten 10-jährigen US-Staatsanleihe beendete an diesem Tag einen Rücksetzer und legt seitdem wieder deutlich zu. (Siehe dazu auch „Renditen in den USA steigen immer weiter – Konkurrenz für Aktien!“)

Seite 2 ► Seite 1 von 4