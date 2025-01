Silberpreis feiert Comeback. Kommt nun der Run auf die 40 USD? 

Im Rohstoffbereich sind aktuell zahlreiche spannende Entwicklungen zu beobachten. So startete Kupfer mit einer brachialen Zwischenrallye ins neue Jahr. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Kupferpreis knallt rauf - Kupfer mit Traumstart. Diese Gold- und Kupferaktie ist besser als Barrick Gold“ . Brent Oil geriet zwar kurzzeitig ins Schlingern, bekam an entscheidender Stelle dann aber doch wieder die Kurve nach oben und treibt nun eine veritable Preisrallye voran. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Das schwarze Gold in Nöten“ .

Trotz Gegenwind – Silber auf dem Weg nach oben

Das Blatt scheint sich zugunsten von Silber zu wenden. Zwar steht Silber in puncto Dynamik noch im Schatten von Kupfer, doch, was nicht ist, kann ja bekanntlich noch werden. Die Stärke von Gold ist dem Silberpreis ebenfalls zuträglich. Die Edelmetalle behaupten sich in der aktuellen Phase gegen hohe Anleiherenditen und gegen einen starken US-Dollar. So notieren die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen mit 4,76 Prozent auf einem 52-Wochen-Hoch. Der US-Dollar-Index dokumentiert eindrucksvoll die Stärke des Greenbacks und liegt nur marginal unterhalb seines 52-Wochen-Hochs. Der überraschend robuste US-Arbeitsmarktbericht für Dezember sorgte am Freitag für weitere Aufwärtsdynamik bei Anleiherenditen und US-Dollar.

Wie weit kann der Silberpreis jetzt laufen?

Die Rückkehr über die 30 US-Dollar eröffnet dem Silberpreis weitere Möglichkeiten auf der Oberseite. Eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 32,2 US-Dollar sollte nun nicht überraschen. Silber setzt bereits den kurzfristigen Abwärtstrend unter Druck. Sollte dieser durchbrochen werden, würde sich die Tür in Richtung 32,2 US-Dollar öffnen. Ein Vorstoß über die 32,2 US-Dollar würde zunächst den Preisbereich 34 US-Dollar / 35 US-Dollar ins Spiel bringen, der den 40 US-Dollar vorgelagert ist. Aufgrund der zurückliegenden Preisentwicklung hat der Bereich um 28,7 US-Dollar als Unterstützung an Bedeutung gewonnen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

