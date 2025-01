Brände in Los Angeles Bereits 15.000 Hektar Land verbrannt Bei den verheerenden Waldbränden in Los Angeles sind in den vergangenen Tagen bereits mehr als 15.000 Hektar Land in Flammen aufgegangen. Von derzeit sechs verschiedenen Feuern seien nur zwei - das sogenannte Hurst-Feuer und das Lidia-Feuer - …