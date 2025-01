JPMorgan belässt Ströer auf 'Neutral' - Ziel 57 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer nach der Unternehmensbestätigung eines Interesses von Beteiligungsgesellschaften an der Außenwerbesparte zunächst auf "Neutral" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Die im Raum stehende Bewertung der Außenwerbesparte sowie konservative Schätzungen für den Rest des Konzerns sprächen für einen Wert von 70 Euro je Aktie von Ströer, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Samstag vorliegenden Studie. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte am Freitag berichtet, ein Verkauf der sogenannten Out-of-Home-Sparte (OOH) könne nach Vorstellung der Ströer-Eigentümer um die 4 Milliarden Euro einbringen./mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2025 / 21:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2025 / 21:50 / GMT