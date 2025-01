Der Trump-Trade schlechthin: Die Privatisierung von Fannie Mae und Freddie Mac

Die Unternehmen, die 2008 infolge der Finanzkrise in staatliche Verwaltung überführt wurden, könnten so wieder als eigenständige Player am Markt agieren. Experten erwarten weitreichende Folgen für den US-Hypothekenmarkt. Eine Privatisierung könnte die ohnehin steigenden Hypothekenzinsen weiter nach oben treiben.

Die US-Behörden präsentierten vor wenigen Wochen eine Roadmap zur Privatisierung der beiden staatlich unterstützten Unternehmen (GSEs). Die Aktienkurse von Fannie Mae und Freddie Mac sprangen daraufhin in die Höhe. Die Aktienkurse beider Unternehmen konnten sich seit Weihnachten gut verdoppeln – ein Zeichen, dass Investoren an die Möglichkeit einer Privatisierung während Trumps zweiter Amtszeit glauben.



Trotz der Euphorie bleibt vieles ungewiss. Eine Privatisierung wäre komplex: Fannie Mae und Freddie Mac profitieren derzeit von ihrer staatlichen Zugehörigkeit, die ihnen eine Triple-A-Bonität und günstige Kreditaufnahme ermöglicht. Ohne diese Garantie würden ihre Finanzierungskosten steigen, was wiederum höhere Hypothekenzinsen für Verbraucher bedeuten könnte. Zudem steht die Rückzahlung von über 200 Milliarden US-Dollar an das Finanzministerium im Raum.

Die Privatisierung von Fannie und Freddie hat an der Wall Street einen prominenten Unterstützer. Hedgefonds-Mogul Bill Ackman sieht die Chance seines Lebens. Mit der Aussicht auf eine Privatisierung durch die Trump-Administration hält Ackman Kurse von bis zu 31 US-Dollar für möglich. Akuell notieren die Papiere bei rund 5 US-Dollar.

Doch die Privatisierung birgt Risiken: ein komplexes IPO, potenzielle Kostensteigerungen und politischer Widerstand. Kritiker wie Donald Layton, Ex-CEO von Freddie Mac, warnen vor Nachteilen für US-Hauskäufer.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





