Eine bahnbrechende nachhaltige Lösung für die Plastikverschmutzung

CornNext-17 wird aus erneuerbarer Maisstärke gewonnen und nutzt ein patentiertes, auf Fermentation basierendes Verfahren, um ein vollständig biologisch abbaubares Material mit überlegener Vielseitigkeit und Leistung herzustellen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kunststoffen und Biokunststoffen wie PLA und PHA behält CornNext-17 seine natürliche Polysaccharidstruktur bei, so dass es sich in natürlicher Umgebung innerhalb von 30 Tagen schnell zersetzt und gleichzeitig die für verschiedene Anwendungen erforderlichen mechanischen Eigenschaften beibehält.

IRVINE, Kalifornien, 11. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Corn Next, ein führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger Innovationen und biologisch abbaubarer Lösungen, hat offiziell CornNext-17 auf den Markt gebracht, ein bahnbrechendes biobasiertes Material zur Bekämpfung der globalen Plastikverschmutzungskrise. Begleitend zu dieser Markteinführung wird das CornNext-17 White Paper veröffentlicht, ein detaillierter Bericht, der die revolutionären Eigenschaften von CornNext-17, sein Potenzial, herkömmliche Kunststoffe zu ersetzen, und seine entscheidende Rolle bei der Unterstützung globaler Nachhaltigkeitsinitiativen hervorhebt.

„CornNext-17 stellt einen bedeutenden Fortschritt im Bereich nachhaltiger Materialien dar", sagte Randy Yongzhong Zhang, Gründer und Geschäftsführer von Corn Next. „Wir sind stolz darauf, eine Lösung anzubieten, die den dringenden Bedarf an umweltfreundlichen Alternativen zu herkömmlichen Kunststoffen deckt. Die Entwicklung von CornNext-17 wird von unserer Vision geleitet, die Art und Weise, wie Materialien verwendet und entsorgt werden, zu revolutionieren. Als vollständig natürliche, biologisch abbaubare Innovation markiert es nicht nur einen Durchbruch in der Materialwissenschaft, sondern auch einen bedeutenden Meilenstein im Streben der Menschheit nach einer grüneren, nachhaltigeren Zukunft."

Hauptmerkmale von CornNext-17

Vollständig biologisch abbaubar : Zersetzt sich innerhalb von 30 Tagen auf natürliche Weise und hinterlässt keine schädlichen Rückstände.

: Zersetzt sich innerhalb von 30 Tagen auf natürliche Weise und hinterlässt keine schädlichen Rückstände. Vielseitig : Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Verpackungen, Konsumgüter und industrielle Komponenten.

: Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Verpackungen, Konsumgüter und industrielle Komponenten. Kostengünstig : Hergestellt in einem effizienten Fertigungsprozess, der wettbewerbsfähige Preise bietet.

: Hergestellt in einem effizienten Fertigungsprozess, der wettbewerbsfähige Preise bietet. Hochleistung : Weist hervorragende mechanische Eigenschaften auf, einschließlich Festigkeit, Flexibilität und Hitzebeständigkeit.

: Weist hervorragende mechanische Eigenschaften auf, einschließlich Festigkeit, Flexibilität und Hitzebeständigkeit. Umweltfreundlich: Es wird aus erneuerbarer Maisstärke gewonnen und ohne schädliche Chemikalien hergestellt.

Marktpotenzial und industrielle Anwendungen