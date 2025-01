100-Prozent-Chance: Warum 2025 das Jahr von Puma werden könnte

Der Blick auf die Jahresperformance der Sportartikelriesen Adidas und Puma lassen ein eindeutiges Fazit zu. Der Marktführer Adidas konnte in den vergangenen 12 Monaten ein Kursplus von mehr als 30 Prozent verbuchen, Puma hatte mit einem Verlust von 10 Prozent im gleichen Zeitraum das Nachsehen. Entsteht hier für den kleineren Konkurrenten eine Aufholchance im neuen Jahr?

Die Vorzeichen stehen zum Jahresanfang gut. BofA-Analyst Thierry Cota ist überzeugt, dass der Sektor ein gutes Jahr 2025 vor sich hat. "Wir glauben, dass der Sportartikelsektor irgendwann im 2. Halbjahr 2025 in seinen nächsten Aufschwung eintreten wird (von 3 Prozent organischem Umsatzwachstum in 2024 auf 5 Prozent in 2025 (erwartet) und über 8 Prozent in 2026 (erwartet).