Nvidia-Aktie 2025: Volatilität durch Exportbeschränkungen und Insider-Verkäufe!

Die Nvidia-Aktie zeigt sich zu Beginn des Jahres 2025 äußerst volatil, was auf verschiedene Faktoren zurückzuführen ist. Ein wesentlicher Punkt ist die Besorgnis über mögliche neue Exportbeschränkungen der US-Regierung, die insbesondere den Handel mit China betreffen könnten. Berichten zufolge plant die Biden-Administration, vor ihrem Ausscheiden aus dem Amt eine letzte Runde von Chip-Exportregelungen einzuführen. Diese Regelungen könnten Exporte in drei Kategorien unterteilen: Verbündete der USA hätten uneingeschränkten Zugang zu amerikanischen Chips, während die Mehrheit der Länder mit Beschränkungen konfrontiert wäre. Für China wären Exporte weitgehend verboten. Ein Sprecher von Nvidia warnte, dass solche Regelungen das Wirtschaftswachstum und die Führungsrolle der USA gefährden könnten, ohne das Risiko von Missbrauch zu verringern.

Die Bedeutung des chinesischen Marktes für Nvidia hat in den letzten Quartalen abgenommen. Das Unternehmen darf seine fortschrittlichsten KI-Chips nicht in China verkaufen, was zu einem Rückgang der Einnahmen aus diesem Markt geführt hat. In den letzten vier Quartalen erzielte Nvidia in China Einnahmen von 13,5 Milliarden US-Dollar, was nur noch 12 Prozent der globalen Einnahmen ausmacht, im Vergleich zu 21 Prozent im Vorjahr.