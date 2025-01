Überbewertete Tech-Aktien: So schützen Sie Ihr Portfolio vor dem Crash!

Die aktuelle Marktsituation zeigt, dass trotz der Unsicherheiten an den Börsen eine klare Tendenz erkennbar ist: Überbewertete Aktien, insbesondere im Technologiesektor, könnten in naher Zukunft unter Druck geraten. Historische Vergleiche verdeutlichen, dass in Zeiten der Blasenbildung Aktienkurse oft stark ansteigen, bevor sie abrupt fallen, wenn die Rationalität zurückkehrt. Die Phasen der Überbewertung, wie zwischen 1925 und 1929 oder 1995 und 2000, zeigen, dass Anleger in euphorischen Zeiten oft von ihren Grundüberzeugungen abweichen.

Aktuell steigen die Anleiherenditen weiter, was auf eine mögliche Inflation hindeutet, die durch nationalistische Tendenzen und höhere Zölle verstärkt wird. Diese Entwicklungen könnten den Welthandel bremsen und das Wirtschaftswachstum schwächen. Sollte es zu abrupten Zollmaßnahmen kommen, könnte dies einen schnellen Marktrückgang auslösen. Die Erwartungen an das zukünftige Wirtschaftswachstum sind jedoch überzogen, insbesondere in den USA, wo die Aktienkurse bereits ein hohes Wachstum implizieren, während eine Rezession bevorstehen könnte.