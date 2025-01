McDonald's im Aufwind: Analysten sehen 16% Potenzial für 2025!

Die Analysten von Citi haben die Aktien von McDonald's optimistisch hochgestuft und sehen für das Unternehmen im kommenden Jahr viel Potenzial. Die Bewertung wurde von "Hold" auf "Buy" angehoben, und das Kursziel wurde von 311 auf 334 US-Dollar erhöht, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 16 Prozent entspricht. Trotz eines leichten Rückgangs der Aktie um 1 Prozent in diesem Jahr und einem Verlust von 2 Prozent im vergangenen Jahr sind die Analysten überzeugt, dass McDonald's durch eine verbesserte Strategie in den USA, gezielte Werbemaßnahmen und die Einführung neuer Produkte seine Marktposition stärken kann.

Ein entscheidender Schritt in dieser Strategie war die Einführung des 5-Dollar-Menüs im Juni 2024, das laut Citi zu einem Anstieg des Kundenverkehrs geführt hat. Analyst Jon Tower prognostiziert, dass 2025 ein Jahr des Wachstums für McDonald's sein wird, in dem das Unternehmen seine Größenvorteile voll ausschöpfen und Marktanteile in wichtigen Märkten gewinnen kann. Er erwartet ein vergleichbares Umsatzwachstum von über 3 Prozent in den USA und eine Erholung der Margen sowie des EBIT-Wachstums.