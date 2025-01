Volkswagen 2024: Rückgang der Auslieferungen trotz Wachstum in Nordamerika!

Im Jahr 2024 verzeichnete Volkswagen einen Rückgang der weltweiten Auslieferungen um 1,4 Prozent auf 4,8 Millionen Fahrzeuge. Besonders betroffen waren die batterieelektrischen Fahrzeuge, deren Absatz um 2,5 Prozent auf etwa 383.000 Einheiten fiel. Martin Sander, Vorstand für Vertrieb, Marketing und Aftersales, betonte, dass 2024 ein herausforderndes Jahr war, insbesondere aufgrund der schwachen Konjunktur und des intensiven Wettbewerbs in China, dem größten Markt des Unternehmens. Dort sanken die Auslieferungen um 8,3 Prozent auf 2,2 Millionen Fahrzeuge, was Volkswagen unter Druck setzte, da immer mehr einheimische Hersteller auf Elektrofahrzeuge setzen.

Im Gegensatz dazu konnte Volkswagen in Nordamerika ein starkes Wachstum verzeichnen, mit einem Anstieg der Auslieferungen um 18,4 Prozent auf über 592.000 Fahrzeuge. Dies hebt sich deutlich von den globalen Rückgängen ab und zeigt den Erfolg des Unternehmens in diesem Markt. Die vollständigen Auslieferungszahlen des Volkswagen-Konzerns werden in der kommenden Woche erwartet, während die Ergebnisse für das Gesamtjahr 2024 am 11. März veröffentlicht werden sollen.