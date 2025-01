E.ON-Aktie im Sinkflug: Analysten streiten über Zukunft und Potenzial! Die Aktie des Essener Energieversorgers E.ON hat in den letzten vier Wochen etwa 10 Prozent an Wert verloren, was auf eine abklingende Sonderkonjunktur infolge der Energiekrise zurückzuführen ist. Analysten der Bank of America (BofA) haben die Aktie …