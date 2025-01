Delta Airlines übertrifft Erwartungen: Aktien steigen um 8% nach Quartalszahlen!

Delta erwartet für das laufende Jahr einen freien Cashflow von über 4 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 18 Prozent im Vergleich zu 2023 entspricht. Diese Zahl liegt im mittleren Bereich des jährlichen Ziels von 3 bis 5 Milliarden US-Dollar. Für das gesamte Jahr wird ein bereinigter Gewinn von mehr als 7,35 US-Dollar je Aktie angestrebt. Im vierten Quartal des vergangenen Jahres erzielte Delta einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,85 US-Dollar, was die Prognosen von 1,75 US-Dollar übertraf. Der Umsatz belief sich auf 14,44 Milliarden US-Dollar, ebenfalls über den Erwartungen von 14,18 Milliarden US-Dollar.

Die US-amerikanische Fluggesellschaft Delta Airlines hat kürzlich beeindruckende Quartalszahlen veröffentlicht, die die Erwartungen der Analysten übertreffen. CEO Ed Bastian äußerte sich optimistisch und prognostizierte, dass 2024 das beste Jahr für die Airline werden könnte. Im vorbörslichen Handel stiegen die Aktien von Delta um über 8 Prozent, was auf das positive Marktfeedback hinweist.

Für das erste Quartal 2024 rechnet Delta mit einem Umsatzwachstum von 7 bis 9 Prozent, was über den Analystenschätzungen von etwa 5 Prozent liegt. Der Gewinn je Aktie wird zwischen 0,70 und 1,00 US-Dollar erwartet, was die Wall-Street-Prognosen leicht übertrifft. Delta ist die erste große US-Fluggesellschaft, die in dieser Berichtssaison ihre Ergebnisse vorlegt, und profitiert stark von der erhöhten Nachfrage nach internationalen Flügen und Geschäftsreisen nach der Pandemie.

Ein wesentlicher Faktor für den Erfolg von Delta ist der Anstieg bei Premium-Reisen. Immer mehr Kunden sind bereit, für geräumigere Sitze zu zahlen. Die Partnerschaft mit American Express brachte im vierten Quartal 2 Milliarden US-Dollar ein, was einem Anstieg von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Umsatz mit Premium-Sitzen stieg um 8 Prozent auf 5,2 Milliarden US-Dollar, während der Umsatz in der Economy-Class um 2 Prozent auf etwa 6 Milliarden US-Dollar zulegte.

Insgesamt hat Delta Airlines das Jahr 2024 mit einem Umsatz von 61,6 Milliarden US-Dollar und einem operativen Gewinn von knapp 6 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Trotz eines Rückgangs des Überschusses um 25 Prozent auf 3,5 Milliarden US-Dollar, bedingt durch außergewöhnliche Gewinne im Vorjahr, übertraf der Gewinn je Aktie von 6,16 US-Dollar die Erwartungen der Analysten. Die positive Entwicklung und die optimistischen Prognosen deuten auf eine starke Marktposition von Delta hin.

