Manz AG vor Verkauf: Hoffnung auf Investor nach Insolvenz im Dezember 2024

Die Insolvenz wurde notwendig, nachdem Manz aufgrund von Zahlungsunfähigkeit und insolvenzrechtlicher Überschuldung in Schwierigkeiten geraten war. Das Unternehmen hatte in den letzten Jahren hohe Investitionen in die Elektromobilität und die Batteriefertigung getätigt, jedoch blieben die erwarteten Umsätze aus. Für das Jahr 2023 meldete Manz einen Umsatz von etwa 250 Millionen Euro, während für 2024 nur 170 bis 180 Millionen Euro prognostiziert werden. Die hohen Investitionen konnten nicht durch entsprechende Erlöse kompensiert werden, was zu den finanziellen Schwierigkeiten führte.

Die Manz AG, ein Maschinenbauer mit Sitz in Reutlingen, steht vor dem Verkauf, nachdem das Unternehmen im Dezember 2024 Insolvenz angemeldet hat. Der vorläufige Insolvenzverwalter Martin Mucha bestätigte, dass die Suche nach einem Investor für die gesamte Unternehmensgruppe bereits im Gange ist. Unterstützung erhält Manz von der Unternehmensberatung PwC, die den Verkaufsprozess begleitet. Mucha äußerte die Hoffnung, im Laufe des Frühjahrs 2025 eine Lösung zu finden, wobei ein strategischer Investor wünschenswert wäre. Der laufende Geschäftsbetrieb wird unterdessen uneingeschränkt fortgeführt.

Im Rahmen des Insolvenzverfahrens wird der Verkaufsprozess nun auf alle Geschäftsbereiche ausgeweitet, um die Zahl potenzieller Investoren zu erhöhen. Mucha betonte die Wichtigkeit, die Mitarbeiter über den Stand des Verfahrens zu informieren, um deren Motivation und Kompetenzen für eine erfolgreiche Umsetzung zu sichern. Die Manz-Aktien werden bis auf Weiteres an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt, jedoch steht ein Wechsel vom Prime Standard in den General Standard bevor, was mit einer Reduzierung der Kosten und Auflagen verbunden ist.

Die Manz AG, gegründet 1987, ist auf die Entwicklung von Produktionslösungen für Lithium-Ionen-Batterien und elektronische Komponenten spezialisiert. Mit rund 1.200 Mitarbeitern in Deutschland und weiteren Standorten weltweit, darunter in der Slowakei, Italien, China und Taiwan, hat das Unternehmen eine bedeutende Rolle in den globalen Megatrends Elektromobilität und Digitalisierung. Trotz der aktuellen Herausforderungen bleibt die Hoffnung auf eine positive Wende im Insolvenzverfahren und eine Stabilisierung des Unternehmens.

Die Manz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,347EUR auf Lang & Schwarz (11. Januar 2025, 12:58 Uhr) gehandelt.