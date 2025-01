Süss Microtec: Analysten gespalten – Kaufempfehlung oder Vorsicht?

Im Gegensatz dazu hat das Analysehaus Jefferies die Aktie von Süss Microtec von "Buy" auf "Hold" herabgestuft und das Kursziel von 75 auf 48 Euro gesenkt. Analyst Janardan Menon erwartet für europäische Halbleiteraktien im Jahr 2025 nur ein moderates Aufwärtspotenzial. Er prognostiziert, dass die Kurse bereits im ersten Halbjahr ihren Höhepunkt erreichen könnten. Menon hebt hervor, dass insbesondere Unternehmen mit starkem Auto- und Industriegeschäft, wie Infineon, überdurchschnittlich abschneiden dürften. Bei Süss Microtec sieht er zwar einen soliden Auftragsbestand für 2025, warnt jedoch, dass der Fokus bereits auf das kommende Jahr gerichtet sei, in dem potenzielle Herausforderungen zu erwarten sind. Insbesondere die nachlassende Dynamik bei der Cowos-Chipherstellung von TSMC könnte sich negativ auf den Aktienkurs auswirken.

Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Aktie von Süss Microtec mit der Einstufung "Buy" und einem Kursziel von 72,10 Euro beibehalten. Analyst Tim Wunderlich äußert sich optimistisch über die Wachstumsaussichten des Halbleiterzulieferers, trotz der jüngsten Kursrückgänge, die durch Sorgen über geringere Investitionen in China und von Samsung verursacht wurden. Er betont, dass die Nachfragetreiber für Süss Microtec weiterhin intakt seien.

Die Analystenmeinungen zu Süss Microtec sind also gespalten. Während Hauck Aufhäuser eine positive Sichtweise vertritt, signalisiert Jefferies Vorsicht. Diese Divergenz in den Einschätzungen spiegelt sich auch in den Reaktionen der Anleger wider, die sich zunehmend unsicher über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens zeigen. Ein Investor äußert sich kritisch über die Analystenempfehlungen und betont, dass er auf Fundamentaldaten setzt, anstatt sich von Analystenmeinungen leiten zu lassen. Er sieht Süss Microtec als ein günstig bewertetes Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial, das kürzlich seine Produktionskapazitäten ausgebaut hat.

Zusätzlich wird auf die allgemeine Unsicherheit im deutschen Aktienmarkt hingewiesen, insbesondere bei Nebenwerten, die durch negative Kommentare schnell aus dem Gleichgewicht geraten können. Dies führt zu einer erhöhten Volatilität und Unsicherheit unter den Investoren. Trotz der Herausforderungen bleibt die Diskussion um Süss Microtec und die Halbleiterbranche insgesamt von großem Interesse, da sie sowohl Chancen als auch Risiken birgt.

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,64 % und einem Kurs von 42,10EUR auf Tradegate (10. Januar 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.