Ölpreise im Sinkflug: Geopolitik und Umweltkrise belasten den Markt!

Die Ölpreise haben in den letzten Tagen eine volatile Entwicklung durchlaufen, wobei der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) am Donnerstag auf 76,13 US-Dollar pro Barrel gefallen ist. Dies entspricht einem Rückgang von 80 Cent im Vergleich zum Vortag. Der Opec-Korbpreis wird auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells berechnet. Im Gegensatz dazu stiegen die Preise für die Nordseesorte Brent und die US-Sorte WTI am Donnerstag leicht an. Ein Barrel Brent zur Lieferung im März kostete am Nachmittag 76,46 US-Dollar, was einem Anstieg von 31 Cent entspricht, während WTI um 27 Cent auf 73,59 Dollar zulegte.

Trotz dieser leichten Erholungen bewegten sich die Ölpreise unter den Höchstständen, die zu Wochenbeginn erreicht wurden. Ein Grund für die Unsicherheit am Markt waren die jüngsten Daten zu den Ölreserven in den USA. Obwohl die Lagerbestände in der größten Volkswirtschaft der Welt gesunken sind, fiel der Rückgang geringer aus als erwartet, was die Preise belastete. Seit Jahresbeginn sind die Ölpreise jedoch insgesamt gestiegen, wobei Brent um etwa zwei Prozent teurer geworden ist.