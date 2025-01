Schock-Niederlage für Dortmund: Leverkusen nutzt Abwehrschwächen gnadenlos aus!

Dortmund startete mit einer stark ersatzgeschwächten Mannschaft, da gleich sechs Spieler kurzfristig erkrankt waren. Dies führte zu erheblichen Defensivproblemen, die Leverkusen gnadenlos ausnutzte. Der frühe Treffer von Tella nach nur 25 Sekunden und die weiteren Tore von Schick (8. und 19. Minute) zeigten die Schwächen in der Dortmunder Abwehr auf. Trotz des schnellen Anschlusstreffers durch Gittens blieb Dortmund in der ersten Halbzeit anfällig und konnte den Rückstand nicht aufholen.

Die Dortmunder Offensivbemühungen blieben oft erfolglos, da die Leverkusener Abwehr gut organisiert war und auf Konter setzte. Dortmund hatte zwar einige Chancen, konnte jedoch nicht entscheidend zuschlagen. Ein Strafstoß, den Guirassy verwandelte, sorgte für Spannung, doch die Zeit reichte nicht aus, um den Ausgleich zu erzielen. Leverkusen konnte den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff verteidigen und rückte damit vorübergehend auf einen Punkt an Tabellenführer Bayern München heran.

In einem weiteren Thema gab der BVB bekannt, dass Sébastien Haller den Rest der Saison an seinen ehemaligen Club FC Utrecht ausgeliehen wird. Haller, der zuvor an den spanischen Aufsteiger CD Leganés verliehen war, hatte dort keine Einsatzzeiten erhalten. Bei Utrecht, wo er bereits zwischen 2015 und 2017 spielte, hofft er auf mehr Spielzeit. Der BVB wünscht ihm viel Erfolg und Gesundheit an seiner neuen Wirkungsstätte.

Insgesamt zeigt die Niederlage gegen Leverkusen, dass Dortmund mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert ist, insbesondere in der Defensive und im Hinblick auf die Verletzungen und Erkrankungen im Kader. Die kommenden Wochen könnten entscheidend für die weitere Saison des BVB sein, der droht, aus den internationalen Rängen zu rutschen.

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 3,155EUR auf Tradegate (10. Januar 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.