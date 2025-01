Hamburgs Fernwärme: Klimaneutral bis 2045 – Industrie liefert überschüssige Wärme!**

Die Hamburger Energiewerke haben ambitionierte Pläne für den Ausbau ihres Fernwärmenetzes, das bis 2030 weitgehend ohne Kohle betrieben werden soll. Ziel ist es, bis 2045 klimaneutral zu sein. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Strategie ist die Nutzung überschüssiger Wärme aus der Industrie, insbesondere von Aurubis, einem Kupferhersteller, der künftig Wärme an die Energiewerke liefern wird. Diese Zusammenarbeit wurde kürzlich auf dem Werksgelände in Veddel vorgestellt, wo eine neue Infrastruktur eingerichtet wurde. Ab März 2024 soll die Abwärme ins Fernwärmenetz eingespeist werden, was rechnerisch den Bedarf von bis zu 20.000 Haushalten decken kann. Die Wärme wird in einem 34 Meter hohen Druckwärmespeicher gespeichert.

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher bezeichnete den klimaneutralen Ausbau der Fernwärme als "Jahrhundertprojekt". Er betonte die Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen Politik und Industrie, um die Energiewende erfolgreich zu gestalten. Die Bundesregierung unterstützt den Ausbau mit rund 65 Millionen Euro, was Tschentscher als gerechtfertigt ansieht. Christian Maaß, Abteilungsleiter für Wärme im Bundeswirtschaftsministerium, kündigte an, dass eine Plattform entwickelt werden soll, um Versorger und Industrie bei der Abwärme zusammenzubringen – in Anspielung auf das Datingnetzwerk wird dies als "Parship für die Fernwärme" bezeichnet.