Ströer-Aktien explodieren: Potenzieller Verkauf bringt 4 Milliarden Euro!

Ein Bericht über den möglichen Verkauf des Außenwerbegeschäfts von Ströer hat am Freitagnachmittag zu einem deutlichen Kursanstieg der Aktien des Unternehmens geführt. Laut Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg haben die Finanzinvestoren Hellman & Friedman sowie KKR Interesse an der Out-of-Home-Sparte (OOH) von Ströer bekundet. Ein potenzieller Verkauf könnte dem Unternehmen Einnahmen von rund 4 Milliarden Euro einbringen. Die Aktien von Ströer stiegen um fast 22 Prozent und übertrafen damit die 56-Euro-Marke, was den höchsten Stand seit Oktober 2023 darstellt. In diesem Zuge überschritten die Aktien auch wichtige technische Widerstände, die für viele Anleger von Bedeutung sind.

Analysten äußerten sich positiv zu den Entwicklungen. Annick Maas von Bernstein Research wies darauf hin, dass die Ströer-Aktien zuvor auf den tiefsten Stand seit November 2023 gefallen waren und der Verkauf des Außenwerbegeschäfts eine "schnelle und einfache Monetarisierung der Kronjuwelen" ermöglichen könnte. Dies könnte den Anlegern neue Hoffnung geben, da die Kursentwicklung des Unternehmens zuletzt schwach war.