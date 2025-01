Verwirrung um EnBW: Kapitalerhöhung erst 2024 – Was steckt dahinter?

Laut den Informationen der Grünen-Fraktion soll die Kapitalerhöhung zur Hälfte vom Land Baden-Württemberg und dem Zusammenschluss OEW, der aus neun oberschwäbischen Landkreisen besteht, getragen werden. Beide Akteure halten jeweils fast 47 Prozent der Anteile an dem Karlsruher Energiekonzern. Schwarz betonte die Notwendigkeit eines schnelleren Netzausbaus und plädierte dafür, die Leitungen oberirdisch zu verlegen, da alternative Bauweisen finanziell nicht tragbar seien. Er unterstrich, dass die EnBW für die anstehenden Investitionen finanziell abgesichert sei.

Die Diskussion um eine mögliche Kapitalerhöhung bei der EnBW (Energie Baden-Württemberg AG) hat in den letzten Tagen für Verwirrung gesorgt. Entgegen den ursprünglichen Angaben des Grünen-Fraktionschefs Andreas Schwarz und eines Fraktionssprechers, die von einer bereits vollzogenen Kapitalerhöhung in Höhe von drei Milliarden Euro berichteten, wurde von den Grünen und EnBW klargestellt, dass diese Maßnahme noch nicht umgesetzt wurde. Die Kapitalerhöhung wird voraussichtlich erst auf der Hauptversammlung der EnBW im Mai 2024 zur Sprache kommen.

EnBW-Chef Georg Stamatelopoulos hatte bereits im Herbst 2023 für die Kapitalerhöhung geworben, um das Investitionsvolumen in Projekte der Energiewende bis 2030 von ursprünglich geplanten 40 Milliarden Euro auf etwa 50 Milliarden Euro zu erhöhen. Dies ist Teil der Strategie des Unternehmens, sich auch durch Beteiligungen von Dritten an Tochterunternehmen und Projekten sowie durch die Aufnahme von Fremdkapital an den internationalen Kapitalmärkten zu finanzieren. Eine ausgewogene Relation zwischen Eigen- und Fremdkapital ist dabei von zentraler Bedeutung.

Die EnBW steht vor der Herausforderung, ihre finanziellen Mittel zu optimieren, um den Anforderungen der Energiewende gerecht zu werden. Die Diskussion um die Kapitalerhöhung und die damit verbundenen Investitionen ist ein entscheidender Schritt, um die ambitionierten Ziele des Unternehmens zu erreichen und die Infrastruktur für die zukünftige Energieversorgung in Deutschland zu sichern. In Anbetracht der aktuellen Entwicklungen bleibt abzuwarten, wie sich die Situation bis zur Hauptversammlung im Mai weiterentwickeln wird und welche konkreten Maßnahmen die EnBW ergreifen wird, um ihre Pläne in die Tat umzusetzen.

Die ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 61,80EUR auf Tradegate (10. Januar 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.