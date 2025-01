Nordex Group: Rekordaufträge in Griechenland und Deutschland für grüne Energie!

Die Nordex Group hat kürzlich bedeutende Aufträge in Griechenland und Deutschland erhalten, die ihre Position im Bereich der erneuerbaren Energien weiter stärken. Am 10. Januar 2025 gab das Unternehmen bekannt, dass PPC Renewables, eine Tochtergesellschaft der PPC Group, drei Aufträge über insgesamt 100 MW in Griechenland erteilt hat. Diese Aufträge umfassen die Lieferung von 19 Turbinen des Typs N149/5.X, die in drei Windparks in Nordgriechenland installiert werden sollen. Die Windparks Rodopi, Livadaki und Timenio werden voraussichtlich ab 2026 in Betrieb genommen und sollen jährlich über 280 GWh Strom erzeugen, was einer Einsparung von mehr als 142.000 Tonnen CO2 entspricht. Mit diesen Aufträgen hat die Nordex Group die Marke von 1 GW verkaufter Turbinen in Griechenland überschritten, was den Erfolg des Unternehmens seit der Reaktivierung seines Geschäfts in der Region im Jahr 2018 unterstreicht.

Zusätzlich erhielt die Nordex Group am 9. Januar 2025 Aufträge über 148 MW von DenkerWulf, einem führenden Windparkentwickler in Deutschland. Diese Aufträge umfassen 25 Turbinen für sieben Projekte in Schleswig-Holstein, die ebenfalls mit einem Premium-Service für die Wartung über 20 Jahre verbunden sind. DenkerWulf hebt die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Nordex hervor, die sich nicht nur auf technologische Aspekte, sondern auch auf eine funktionierende Partnerschaft stützt.

Darüber hinaus erhielt die Nordex Group Aufträge über 50 MW von wpd, einem globalen Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks. Diese Aufträge umfassen neun Turbinen für drei Projekte in Deutschland und sind ein weiterer Beweis für das Vertrauen in die Technologie von Nordex.

Insgesamt hat die Nordex Group im Jahr 2024 in Spanien Aufträge über 259 MW erhalten, was ihre Marktposition in diesem Land weiter festigt. Die Installation der Turbinen für diese Projekte beginnt im Herbst 2025.

Die Nordex Group hat in ihrer Unternehmensgeschichte rund 53 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von etwa 6,5 Milliarden Euro. Mit über 10.200 Mitarbeitern und Produktionsstätten in mehreren Ländern ist das Unternehmen gut aufgestellt, um die wachsende Nachfrage nach erneuerbaren Energien zu bedienen.

