Anleihekurse unter Druck: US-Arbeitsmarktbericht sorgt für Unsicherheit! Am Freitag gaben die Kurse deutscher Staatsanleihen nach, was sich in einem Rückgang des Euro-Bund-Futures um 0,16 Prozent auf 131,13 Punkte niederschlug. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,59 Prozent. Der Markt zeigte sich zunächst …