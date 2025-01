Meta reduziert Diversitätsmaßnahmen: Gefährdet das die Werbeattraktivität?

Der Facebook-Konzern Meta hat laut US-Medienberichten bedeutende Maßnahmen zur Förderung von Chancengleichheit und Diversität zurückgefahren. Dies geschieht im Kontext einer allgemeinen Lockerung der Regeln gegen Hassrede und dem geplanten Stopp von Faktenchecks in den USA. In einer internen Mitteilung wurde bekannt gegeben, dass das Unternehmen kein spezielles Team mehr für "Diversity, Equity and Inclusion" (DEI) haben wird. Diese Entscheidung wird mit einem Wandel in der rechtlichen und politischen Landschaft in den USA begründet, insbesondere im Hinblick auf den bevorstehenden Regierungswechsel, bei dem Donald Trump am 20. Januar 2024 ins Amt eingeführt wird.

Die Berichterstattung deutet darauf hin, dass der Begriff Diversität zunehmend umstritten ist, da er von einigen als Vorzugsbehandlung bestimmter Gruppen interpretiert wird. Meta betont, dass man weiterhin Bewerber mit unterschiedlichen Hintergründen einstellen werde, jedoch die Schulungsprogramme für Gleichberechtigung und Inklusion durch andere Programme ersetzen möchte, die faire und konsistente Praktiken fördern.