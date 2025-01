FRoSTA AG übertrifft Erwartungen: Konzernjahresüberschuss steigt auf 42,1 Mio. €!

Die FRoSTA AG hat am 10. Januar 2025 vorläufige Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht, die die Erwartungen übertreffen. Der Konzernjahresüberschuss wird voraussichtlich 42,1 Millionen Euro betragen, was 6,6 % des Umsatzes entspricht. Dies übersteigt die Prognose von rund 5 % aus dem Halbjahresfinanzbericht per 30. Juni 2024. Der Hauptgrund für diesen Anstieg ist die signifikant gestiegene Nachfrage nach der Marke FRoSTA in der zweiten Jahreshälfte, sowohl im In- als auch im Ausland.

Gleichzeitig hat das Handelsmarkengeschäft durch die Nichtverlängerung unprofitabler Verträge an Volumen verloren. Diese Entwicklung hat jedoch zu einem positiven Portfolio-Mix geführt, der den Konzernjahresüberschuss verbessert hat. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Umsatz von etwa 638,1 Millionen Euro erwartet, was einem Rückgang von 0,2 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Zahl liegt innerhalb der prognostizierten Spanne eines Umsatzwachstums zwischen -1 % und +1 %.