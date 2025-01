Indus Holding AG: Kaufempfehlung mit Kursziel 34 Euro – Analysten optimistisch!

Das Analysehaus Nuways hat die Indus Holding AG in einer aktuellen Studie mit der Einstufung „Buy“ und einem Kursziel von 34 Euro bewertet. Analyst Christian Sandherr hebt hervor, dass sich das Wirtschaftsumfeld für die Beteiligungsgesellschaft im laufenden Jahr voraussichtlich nicht weiter verschlechtern wird. Die Margen sollen sich im Vergleich zum Vorjahr verbessern, was die Aktie attraktiv erscheinen lässt, da sie derzeit als unterbewertet gilt. Indus Holding hat in der Vergangenheit Aktienrückkäufe zu günstigen Preisen durchgeführt und zudem starke Nischenunternehmen in ihr Portfolio aufgenommen.

Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet Nuways ein moderates Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich, was sich auf einen Gesamtumsatz von etwa 1,81 Milliarden Euro belaufen könnte. Dies steht im Kontrast zu den Herausforderungen, die das Unternehmen im ersten Quartal 2024 erlebt hat, als der Umsatz mit 410 Millionen Euro im Vergleich zu 451 Millionen Euro im Vorjahr zurückging. Trotz dieser Rückgänge wird nicht mit einer weiteren signifikanten Verschlechterung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gerechnet. Die Auftragslage bleibt jedoch angespannt, mit einem Rückgang des Auftragsbestands auf 678 Millionen Euro.