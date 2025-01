Mahle: Umsatzrückgang und Herausforderungen in der Automobilzuliefererbranche

Die Automobilzuliefererbranche steht vor erheblichen Herausforderungen, wie das Beispiel von Mahle zeigt. Der Umsatz des Unternehmens ist 2024 auf 11,7 Milliarden Euro gesunken, verglichen mit 12,8 Milliarden Euro im Vorjahr. Vorstandschef Arnd Franz führt diesen Rückgang auf die allgemeine Wirtschaftsflaute, die gesunkene Nachfrage nach Fahrzeugen und den langsamen Übergang zur Elektromobilität zurück. Besonders in Europa und Nordamerika habe sich der Markt schwächer entwickelt als erwartet, während Asien, insbesondere China, keine nennenswerten Wachstumsimpulse liefern konnte. Positiv entwickelten sich hingegen die Märkte in Indien und Südamerika.

Im Rahmen des Umbaus hin zur Elektromobilität hat Mahle bereits über 60 Prozent seines Umsatzes unabhängig vom Verbrennungsmotor erwirtschaftet. Um sich an die veränderten Marktbedingungen anzupassen, wurden Ende 2024 die Werke in Gaildorf und Mattighofen geschlossen, und eine Produktionsstätte in Charleston wird im ersten Quartal 2025 folgen. Aktuell beschäftigt Mahle in Deutschland rund 9.990 Mitarbeiter und weltweit 69.529.

Franz fordert eine Überprüfung der strikten CO2-Ziele der Europäischen Union. Er plädiert für eine ganzheitliche Lebenszyklusbetrachtung, die auch Hybridantriebe und nachhaltige Kraftstoffe berücksichtigt. Er betont die Notwendigkeit, alle Technologien zu nutzen, um die CO2-Emissionen in diesem Jahrzehnt zu reduzieren. Die EU steht vor der Entscheidung, ob sie einen Sonderweg in der Klimapolitik einschlagen möchte, insbesondere mit dem geplanten Verbot von Verbrennungsmotoren ab 2035.

Insgesamt zeigt die Situation von Mahle, wie stark die Automobilzulieferer unter den aktuellen wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen leiden und wie wichtig eine flexible und technologieoffene Politik für die Branche ist.

