Mustang Energy sichert sich Uranprojekt Königsstuhl – Hohe Wachstumschancen!

Mustang Energy Corp. hat den Erwerb des Projekts Königsstuhl im östlichen Athabasca-Becken in Saskatchewan bekannt gegeben. Das Konzessionsgebiet umfasst 5.228 Hektar und erweitert das Portfolio des Unternehmens um fünf vollständig im Besitz befindliche Mineral-Claims. Die Lage des Projekts ist strategisch günstig, etwa 25 Kilometer nordwestlich der McArthur River Mine und 45 Kilometer südwestlich der Cigar Lake Mine, beide von Cameco.

Die geologischen Bedingungen des Projekts deuten auf ein hohes Potenzial für Uranmineralisierungen hin, die den Vorkommen in den nahegelegenen Minen ähneln. Frühere Bohrungen in angrenzenden Gebieten haben bereits signifikante Uranwerte nachgewiesen, was die Attraktivität des neuen Projekts unterstreicht. Zudem profitiert das Konzessionsgebiet von umfangreicher geophysikalischer Abdeckung, die bereits in früheren Explorationsarbeiten erfasst wurde.