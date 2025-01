Experten sehen Forschungsbedarf für PV-Anlagen auf dem Meer

RenewHunter schrieb 14.08.24, 09:53

Das PNE Konzern EK ist um rund € 19 Mio. auf € 189,2 Mio. zurückgegangen und die EK Quote liegt nur noch bei 15 %. Die Zahlen sind durchwachsen und der US Verkauf scheint nur die bisherigen Kosten einzubringen. Die Pipeline überzeugt, die Umsetzung kostet aber Geld. Die EK Quote wird für die Umsetzung "Scale up 2.0" nicht reichen oder es müssen Projektverkäufe forciert werden, um die stillen Reserven im Bestand (€ 216 Mio.) zu heben. Hier kommt es auf das richtige Timing an.



EK Quoten der Peergroup: Energiekontor Q2 2024 23 %, Clearvise Q2 2024 42 %, BayWa Q1 2024 (12,3 %) und in Q2 wohl deutlich < 10 %.