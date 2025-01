Iran warnt vor Konflikt mit neuer US-Regierung

ShamrockJoe schrieb 29.10.24, 18:27

Die Amis lieben erstmal hauptsächlich billiges Öl, weil das die Wähler glücklich macht. Dass Putins Kassen und auch die der OPEC dadurch weniger stark gefüllt werden und die ja nicht nur Gewinn, sondern auch immer mehr Marktanteil verlieren, ist da mehr ein positiver Nebeneffekt. Der Hauptgrund für den Einbruch des Ölpreises ist in meinen Augen auch, dass die OPEC für alle sichtbar die Kontrolle über den Ölpreis verloren hat. Man hätte gerne ~90$, hat aber selbst bei den stärksten je vorgenommenen Förderkürzungen keine Chance den weiteren Preisverfall zu verhindern, weil Staaten wie USA und Brasilien den Wegfall immer wieder recht schnell kompensieren, während gleichzeitig die wirtschaftliche nachfrage immer weiter sinkt (wobei wir in meinen Augen erst am Anfang stehen, was auch die Voraussagen von 50-60$ fürs nächste Jahr erklärt)