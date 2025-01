Europapolitiker der Union kritisieren Scholz und Ampel

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Abgeordneten von CDU und CSU im Europaparlament werfen Bundeskanzler Olaf Scholz und der von ihm geführten Ampel-Regierung Versäumnisse bei der Stärkung von Europas Wirtschaft vor. So habe die Bundesregierung in den vergangenen Jahren etwa wenig für einen umfassenden Bürokratieabbau unternommen, kritisierte die CDU- und CSU-Gruppe in der EVP-Fraktion in einem Schreiben an Scholz.

"Im Gegenteil, sobald es konkret wurde, wurde sogar aktiv dagegen gearbeitet", hieß es weiter. Ein Beispiel sei die EU-Verordnung für entwaldungsfreie Lieferketten. Das von den Vorsitzenden der Gruppe, Daniel Caspary und Angelika Niebler, unterzeichnete Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.