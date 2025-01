Osnabrück (ots) - Die Suche nach Investoren für die beiden insolventen Werftenvon Investor Lars Windhorst in Schleswig-Holstein verläuft offenbarvielversprechend. Daniel Friedrich, Chef des IG-Metall-Bezirks Küste, sagte der"Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ), es gebe ernstzunehmende Interessenten für dieUnternehmen in Rendsburg und Flensburg: "Ich gehe davon aus, dass an beidenStandorten auch künftig weiter Schiffe gebaut werden können." Allerdings müsseder Staat in der Übergangsphase bis zur vollen Übernahme durch neue Besitzerhelfen: "Wir brauchen eine Transfergesellschaft, für die Zeit, in der derInvestoreneinstieg vollzogen wird. Einen nahtlosen Übergang wird es vermutlichnicht geben, es muss verhindert werden, dass Mitarbeiter in dieser Zeit in dieArbeitslosigkeit rutschen oder sich in alle Himmelsrichtungen verteilen."Friedrich sagte, das Land Schleswig-Holstein müsse gemeinsam mit der Agentur fürArbeit und den entsprechenden Investoren die Vorfinanzierung einerTransfergesellschaft sicherstellen. Es gehe dabei um rund 500 Beschäftige beiden Unternehmen FSG und Nobiskrug.Harte Kritik äußerte Gewerkschafter Friedrich indes am Wirken von Windhorst inder Vergangenheit: "Lars Windhorst hat quasi Raubmord an den Werften begangen.Er hat nicht investiert, er hat keine neuen Aufträge an Land geholt, er hat dieBeschäftigten oft viel zu spät bezahlt." Windhorst hätte viel früher Platzmachen müssen für neue Investoren, so Friedrich in der "NOZ". So müsse nuninnerhalb weniger Wochen eine Lösung gefunden werden.Im Dezember hatten die Amtsgerichte Flensburg und NeumünsterInsolvenzeröffnungsverfahren für vier Gesellschaften der Werftengruppe vonWindhorst eingeleitet. Nach Angaben der Insolvenzverwalter ist der Betrieb biszum 31. Januar der Werften finanziell abgesichert.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58964/5947390OTS: Neue Osnabrücker Zeitung