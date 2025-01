Palantir-Aktie angeschlagen: Letzte Chance für die Bullen!

Das Jahr 2024 konnte Palantir als die Aktie mit der besten Performance im US-Gesamtmarktindex S&P 500 abschließen. In das neue Börsenjahr hingegen ist sie enttäuschend gestartet. Bereits 11 Prozent betragen die Verluste. Ursache hierfür sind vor allem Gewinnmitnahmen, nachdem einer wachsenden Zahl an Marktteilnehmenden Zweifel an der hohen Bewertung aufkommen.

Ein Beispiel für diese Zweifel sind die jüngsten Verkäufe von Star-Investorin Cathie Wood sowie eine Reihe von Downgrades durch Wall-Street-Analysten. Zusätzlich unter Druck ist die Aktie durch den anhaltenden Renditenanstieg bei US-Staatsanleihen geraten.