Qiagen will rund 300 Millionen Dollar an seine Aktionäre ausschütten

VENLO (dpa-AFX) - Der Diagnostikspezialist und Labordienstleister Qiagen will durch einen sogenannten synthetischen Aktienrückkauf rund 300 Millionen US-Dollar an seine Aktionäre ausschütten. Dadurch sollen den Aktionären auf eine effizientere Art und Weise Barmittel zurückgezahlt werden als durch ein traditionelles Rückkaufprogramm am freien Markt, teilte der Dax-Konzern am Sonntag mit. Dabei solle eine unmittelbare Kapitalrückzahlung mit einer Aktienzusammenlegung (Reverse Stock Split) kombiniert werden. Der synthetische Aktienrückkauf werde ab dem 28. Januar wirksam und in den darauffolgenden Tagen abgewickelt. In Euro sind maximal 281 Millionen Euro eingeplant./mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Qiagen Aktie Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 43,58 auf Tradegate (10. Januar 2025, 22:26 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Qiagen Aktie um +2,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,76 %. Die Marktkapitalisierung von Qiagen bezifferte sich zuletzt auf 9,87 Mrd.. Qiagen zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,2800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9400 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der Qiagen Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -3,63 %/+23,91 % bedeutet.