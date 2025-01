Aufsichtsratschef der Commerzbank kritisiert Unicredit-Vorgehen

Einfaches Einfügen von wallstreetONLINE Charts: So funktionierts.

Das ist meiner Meinung nach eine sehr kühne und wenig haltbare Theorie.Das Ministerium war doch selbst überrascht davon, dass nunBank das gesamte Paket abgenommen hatte und heute bereuen sie zurecht ihre dilletantische Vorgehensweise.Der Verkaufserlös kann nach meiner Erinnerung nicht zur Sanierung/Stützung des Bundeshaushaltes eingesetzt werden - insofern bestand überhaupt keine Eile.Der Erlös wird dem Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin) gutgeschrieben.Ich neige wahrlich nicht zum Politikbashing, jedoch in diesem speziellen Fall fällt mir nichts anderes ein, als es eine riesengroße Dummheit zu nennen wenn deutsches Staatsvermögen an eine italienische Bank verschenkt wird (der Preis lag bei ca. € 13,xy/Aktie).Wer sich auch nur ein wenig mit dem Unternehmen Commerzbank beschäftigt, hätte erkennen müssen, dass hier sehr viel mehr zu holen ist. Die Gewinne sind trotz der Belastungen mit der mbank stetig gestiegen.Entsprechend positiv hat sich auch der Kurs entwickelt und eine steigende Dividende in den kommenden Jahren ist schon vorhergesagt.Rückstellungen für die mbank dürften sich bald erledigt haben, dann steigen die Gewinne noch weiter.Zudem gibt es noch die Aktienrückkaufprogramme.Wenn sie irgendwann eingestellt oder vermindert werden, dann stünde mehr Gewinn für die Dividendenauszahlungen zur Verfügung.Bei einer Fortführung der ARP's wird die einzelne Aktie zunehmend wertvoller und auch der Gesamtgewinn ist auf eine geringere Aktienanzahl zu verteilen.Allein in diesem Laienforum fallen mir mindestens zehn Personen ein, die diese Zusammenhänge verstanden haben und im Finanzministerium sitzt da ein völlig unerfahrener Beamter, der mal eben so ein Viertel des Bestandes ausgerechnet in einem temporären Kurstief für einen Schleuderpreis auf den Markt wirft. Aus heutiger Sicht sind da immerhin ca. 180 Mio. € verschenkt worden.https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/commerzbank-bund-beginnt-mit-aktien-verkauf-a-52e54065-1477-4fb3-9c97-93007d059470Dann auch noch folgende Erkenntnis: "Die Commerzbank sei »«, daher werde sich der Bund schrittweise »von den Anteilen des erfolgreich stabilisierten Instituts« trennen, hatte die Finanzagentur am vergangenen Dienstag erklärt."Ich hätte fest damit gerechnet, dass man wenigstens so lange Geduld hat, bis der Einstandspreis von ca. € 26/Aktie wieder zu erzielen ist.Hoffentlich hat man aus diesem Debakel gelernt...GrußAktienkater, der seine CoBa-Aktien nicht freiwillig für unter € 26 hergibt