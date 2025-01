ROUNDUP Trump ätzt über Brandbekämpfung - 16 Tote bei Feuern in LA Der designierte US-Präsident Donald Trump kritisiert die Bekämpfung der schweren Brände in Los Angeles als unzureichend. "Die Brände in LA wüten immer noch. Die inkompetenten Politiker haben keine Ahnung, wie sie zu löschen sind", schrieb Trump auf …