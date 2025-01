Mehr als 85 Regierungen versammeln sich in Riad, um auf dem vierten Future Minerals Forum globale Maßnahmen im Bereich Mineralien anzuführen

RIAD, Saudi-Arabien, 12. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Mehr als 85 Regierungen wichtiger mineralienproduzierender und -verbrauchender Länder, darunter 16 Länder aus den führenden G20-Volkswirtschaften, sowie 50 Minister und 13 Vizeminister haben bestätigt, dass sie am 14. Januar 2025 am 2025 FMF Ministerial Roundtable teilnehmen werden.

Der Ministerial Roundtable ist eine von der Regierung geleitete Initiative mit mehreren Interessengruppen und bildet traditionell den Auftakt des FMF. Er regt internationale Maßnahmen zur Erhöhung der Investitionen in die Mineralversorgung und zum Aufbau von Kapazitäten in der Superregion Afrika, West- und Zentralasien sowie in anderen Versorgungsregionen an. Er wird das größte und hochrangigste Treffen von Beamten aus dem Bereich der Bodenschätze in der Welt sein