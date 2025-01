STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zu Olaf Scholz:

"Die ganz normalen Leute mit Herz und mit gesundem Menschenverstand - die lassen sich nicht für dumm verkaufen", sagt Scholz. Das Problem: Viele fühlen sich tatsächlich von ihm für dumm verkauft. Das Leben der Busfahrerin oder des Krankenpflegers istin den vergangenen drei Jahren nicht leichter geworden. Die Ampel wirkte aber so, als streite sie sich lieber untereinander als Probleme zu lösen. Daran hat die Marke Scholz schweren Schaden genommen. Hinzu kommt, dass der Kanzler zu spät ernstgenommen hat, wie schlecht die Wirtschaftslage in Deutschland ist. Das alles macht es der Union bislang leicht, mit einem Programm durchzukommen, das einen realistischen Rechentest nicht besteht. Aus einer schlechteren Ausgangslage als die SPD kann man in einen Wahlkampf kaum starten./yyzz/DP/mis