Lufthansa will Italien-Deal perfekt machen

Hinnihinrichs schrieb 10.01.25, 12:31

Man kann hier soviel hin und her spekulieren wie man will die Aktie ist Schrott und wer denkt das LH günstig wäre der sollte sich mal den letzten Quartalsbericht durchlesen. Auf jeder einzelnen Seite purer Pessimismus. Selbst der Vorstand spricht von schwacher Performance schwachem Ausblick und ausschließlich Problemen. Das einzige positive was man in dem ganzen Bericht findet, ist das Lufthansa keine Existenzgefährdenden Probleme in naher Zukunft sieht.



Wenn die noch zweimal im gleichen Maße wie letztes Quartal ihre Aussichten nach unten korrigieren dann ist Lufthansa ganz schnell bei nem kgv von über 10 was für ein extrem schlecht performendes Unternehmen super teuer ist.



Von Günstig kann man sprechen wenn sie bei einem forward kgv von 3 angekommen sind und da haben wir noch 50% Luft nach unten...



Wer hier optimistisch ist der ist blind