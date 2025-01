W. L. GORE & ASSOCIATES, INC. ERHÄLT CE-KENNZEICHNUNG FÜR DIE BALLONEXPANDIERBARE ENDOPROTHESE GORE VIABAHN VBX MIT KLEINEREM PROFIL, JETZT KOMPATIBEL MIT 6 FR-SCHLEUSE

PUTZBRUNN, Deutschland, 13. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Im Rahmen seiner Bemühungen, die medizinischen Lösungen für Patienten mit komplexen Gefäßerkrankungen kontinuierlich zu verbessern, gibt W. L. Gore & Associates, Inc. Medical Products (Gore) die kürzlich erfolgte CE-Kennzeichnung einer profilverkleinerten GORE VIABAHN VBX Balloon Expandable Endoprosthesis (VBX Stent Graft) bekannt.

Dank der Verbesserungen am Einführsystem des Stentgrafts, die bei den meisten Größen eine Profilverkleinerung um 1 Fr. ermöglichen , bietet das Produkt den Ärzten weiterhin das breiteste Angebot an Durchmessern und Längen auf dem Markt. 1-5

Die Zulassung dieser Innovation nach der Medizinprodukteverordnung (Medical Device Regulation, MDR) baut auf einem bewährten Stentgraft auf, der sich zu einem wichtigen Hilfsmittel für die Behandlung komplexer Gefäßerkrankungen entwickelt hat.* Der VBX Stent Graft bietet mit seiner 79-mm-Konfiguration nicht nur den längsten ballonexpandierbaren Stent auf dem Markt, sondern auch die meisten 6-Fr.-Konfigurationen.1-5

„Wir sind Gore dankbar, dass wir einer der ersten Implantateure des neuen VBX Stent Grafts mit verkleinertem Profil in Europa sein können", sagte Prof. Michele Antonello, Direktor der School of Specialization in Vascular Surgery der Universität Padua. „In Kombination mit der Flexibilität des Stentgrafts, seiner Genauigkeit und seiner bewährten Leistung ermöglicht mir das neue, verkleinerte Profil, meine komplexen Fälle mit einem 6- oder 7-Fr.-Stent zu behandeln."

Um das verkleinerte Profil zu erreichen, wurden keine Änderungen am Design des Stentgrafts vorgenommen. Durch die ausschließliche Konzentration auf Verbesserungen am Einführsystem bleiben die geschätzten Eigenschaften und die bewährte Leistung des Stentgrafts selbst unverändert, und wird durch die größere Vielseitigkeit, die ein verkleinertes Profil bietet, ergänzt. Je nach Praxis können Ärzte den VBX Stent Graft bei einem größeren Patientenkreis einsetzen, ein geringeres Risiko von Komplikationen an der Zugangsstelle feststellen, die Effizienz des Verfahrens verbessern und/oder eine allgemeine Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit feststellen.