JEFFERIES stuft Kontron auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kontron von 29 auf 27 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Experten widmeten sich in ihrer am Montag vorliegenden Analyse den Chancen mittelgroßer europäischer Unternehmen (Midcaps). Nach vier Jahren unterdurchschnittlicher Entwicklung sehen sie nun günstigere Bedingungen. Da sie nicht mit einer "harten Landung" der Weltwirtschaft rechnen, sehen sie gerade für Zykliker enormes Bewertungspotenzial. Bei Kontron sind sie zwar etwas skeptischer für die Gewinne, halten die Bewertung aber für unambitioniert./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2025 / 13:53 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2025 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 19,03EUR auf Lang & Schwarz (13. Januar 2025, 07:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Kontron

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 27

Kursziel alt: 29

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m