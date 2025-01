Korrekturrisiken steigen allmählich

Ein weiterer Grund für den deutlichen Preisanstieg aus der letzten Woche ist eine härtere Gangart gegen Russlands Schattenflotte, was das Angebot zusätzlich auf dem Weltmarkt schmälert. Infolgedessen konnte der US-Rohölfuture auf 77,80 US-Dollar und damit ganz in die Nähe des markanten Widerstandsbereichs aus der zweiten Jahreshälfte 2024 von 78,42 US-Dollar zulegen. Bereits investierte Anleger sollten langsam darüber nachdenken, ihre Positionen enger abzusichern oder gar gänzlich zu realisieren. An der nächsten Hürde dürfte der Öl-Future nämlich einige Zeit lang zu tun haben und erhöhte Volatilität an den Tag legen. Auf der anderen Seite würde sich um 78,42 bis 79,56 US-Dollar ein mögliches Short-Engagement mit einem Ziel um 74,52 US-Dollar anbieten. Genaueres dürfte man allerdings erst in den kommenden Stunden herausfinden, wenn sich ein potenzielles Topping-Muster ausbildet.

