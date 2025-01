DAX mit weiteren Abwärtsrisiken

Technisch liegt der DAX aktuell auf einer wichtigen Horizontalunterstützung von 20.200 Zählern auf, ein Tagesschlusskurs unterhalb von 20.150 Punkten würde aber auf weitere Abwärtsrisiken in Richtung 20.000 Punkte und darunter den 50-Tage-Durchschnitt bei 19.806 Punkten hinweisen. Interessanterweise ist nun ein dezenter Abwärtstrend nach dem Vorwochenhoch bei 20.480 Punkten zustande gekommen, was übergeordnet eine bullische Flagge darstellen könnte. Solche Konstrukte werden häufig zur Oberseite aufgelöst, was dem DAX nach einer zwischengeschalteten Konsolidierung immer noch die Option auf einen Anstieg an 20.976 Punkte freihält. Ein unmittelbarer Anstieg über die Rekordstände von 20.522 Zählern würde jenes Ziel entsprechend früher realisierbar erscheinen lassen und sich dementsprechend für ein Long-Investment anbieten. Die Aufwärtsvariante wird jedoch durch die schwachen Vorgaben und die technisch angespannte Lage der US-Indizes aktuell nicht favorisiert. Vielmehr sollte unter den gegebenen Umständen ein korrektives Szenario für den DAX gezeichnet werden und sich für ein entsprechendes Engagement auf der Unterseite anbieten.

Aktuelle Lage