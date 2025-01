Jefferies senkt Verbio auf 'Hold' - Ziel halbiert auf 11 Euro

rabajatis schrieb 23.12.24, 12:58

Kohle bedeutet hohe Abhängigkeit von Importen aus anderen Ländern. Und wenn die entscheiden nicht mehr zu fördern, steht man dumm da.

Man könnte wieder Kohleabbau in Deutschland machen. Nur hat man das ja vorher aufgegeben, weil das im Vergleich zur Importkohle viel zu teuer war.



Die Welt bleibt nicht stehen - sie hat sich weiter entwickelt. Man kann in einer weiterentwickelten und veränderten Welt nicht mit Lösungen von Gestern kommen.

Man kann heute in Deutschland fordern, das das Internet wieder abgeschafft werden soll und die Leute z.B. wieder Anzeigen in Zeitungen aufgeben anstatt im Internet. Man kann so eine Partei die das fordert auch wählen und glauben, dass das dann kommt. Aber es wird nicht kommen - selbst wenn diese Partie dann regieren sollte.



So ist es auch in der Energiewelt. Der republikanische Ölstaat Texas soll die meisten Installationen an Photovoltaik- und Windkraft haben - nach dem demokratischen Kalifornien. Aber bald auch Kalifornien überholt haben. Nicht wegen "Ökogedöns", sondern weil es schlicht die günstigsten Enerigeformen sind.



Und so ist es bei nur noch 5 Cent/kWh Stromgestehungskosten für Photovoltaik versus mindestens 12 Cent für Atomstrom nur als Betriebskosten ohne (!) Milliarden Entsorgungskosten bis in die Ewigkeit eben auch in Deutschland. Mit dem sehr hohen Wirkungsgrad von Stromenergie wird auch die Mobilität und die Wärme elektrisiert. Und um das den Bürgern "marktwirtschaftlich" zu verstehen zu geben, wird man den CO2-Preis und besonders in Deutschland den Preis für THG-Quoten in die Höhe katapultieren. Also gute Aussichten für Verbio bei ihren heutigen Hauptprodukten THG-Quote und CO2-freie Biokraftstoffe.



Und das auch längerfristig, da man nach einer weitestgehenden Elektrifizierung und Wegfall für die Beimischung als Kraftstoff, grundlastfähige Bioenergien für die Dunkelflaute dringend braucht - auch wenn diese dann sehr teuer sind.