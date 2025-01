Jefferies senkt SGL Carbon auf 'Hold' - Ziel runter auf 4,40 Euro

DerKosmokrat schrieb 15.12.24, 16:48

SGL ist jedenfalls nicht total überbewertet. Ein KUV von 0,5 ist wirklich günstig, was auch daran liegt, dass sie halt nicht übermäßig profitabel sind. Für 2024 wird ein Gewinn von 20 Cent pro Aktie geschätzt, das macht ein KGV von ca. 20.

Für 2025 soll es ja besser werden. Die durchschnittliche Schätzung beim Gewinn liegt hier bei 0,47 Euro je Aktie, also mehr als doppelt so viel wie 2024. Wenn es denn so käme, wäre SGL mit einem KGV von 8,83 spottbillig. Aber es könnte halt auch wieder so ein schwieriges Jahr wie 2024 werden, vielleicht sogar noch schlechter.