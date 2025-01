Jefferies senkt Ziel für Siltronic auf 90 Euro - 'Buy'

winston-wolfe schrieb 09.01.25, 16:51

Was haben die Abgaben an den Staat, die ich wahrlich auch nicht mag, für Auswirkungen auf den Kurs von Siltronic ?



MMn wird der Kurs vom Bedarf an Wafern bestimmt. Der schwächelt im Moment. Wenn die Nachfrage nach Wafern steigt, und damit die Auslastung speziell der neuen Fab in Singapur, kann der Kurs schnell wieder auf 80-90 Eus gehen. Das wird allerdings eher in H2-2025 erwartet.

Plus die mehrfach genannten Übernahmefantasien.

Daher sehe ich die aktuellen Kurse als Einstiegsgelegenheit, bin allerdings schon gut genug investiert.