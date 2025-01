Aktien Asien/Pazifik Verluste wegen Inflationssorgen in den USA Inflationssorgen in den USA haben am Montag auch die meisten Börsen in Asien belastet. Hinzu kamen steigende Ölpreise. In Japan unterdessen wurde wegen eines Feiertags nicht gehandelt. Ein überraschend starker Arbeitsmarktbericht sowie eine getrübte …