Vorreiter der digitalen Verwaltung können sich jetzt bewerben (FOTO)

Berlin (ots) - Der eGovernment-Wettbewerb, das führende Forum für die

Digitalisierung und Modernisierung der öffentlichen Verwaltung, startet in seine

24. Auflage. Bis zum 25. April 2025 haben öffentliche Organisationen, Behörden,

Sozialversicherungsträger sowie Gesundheitsorganisationen aus Deutschland,

Österreich und der Schweiz die Möglichkeit, ihre innovativen Projekte in vier

Kategorien einzureichen.



Der eGovernment-Wettbewerb (http://www.egovernment-wettbewerb.de/) startet und

geht damit in eine neue Runde seines langjährigen Bestehens. Auch in diesem Jahr

wird nach den besten innovativen Projekten gesucht, die den öffentlichen Sektor

in Deutschland, Österreich und der Schweiz durch den Einsatz moderner

Informationstechnologien und digitaler Lösungen transformieren. Ab sofort können

öffentliche Institutionen, Sozialversicherungen, Gesundheitsorganisationen und

weitere öffentliche Einrichtungen ihre Projekte einreichen, die dazu beitragen,

die Verwaltung effizienter, transparenter und bürgernäher zu gestalten. Die

Bewerbungsfrist endet am 25. April 2025.







"Technologie ist der Schlüssel zur Zukunftsfähigkeit der Verwaltung. Der





"Die digitale Transformation der Verwaltung ist eine der größtenGestaltungsaufgaben unserer Zeit", erklärt Jon Abele, Leiter Public Services undMitglied der Geschäftsführung bei BearingPoint. "Sie bringt immenseHerausforderungen mit sich, eröffnet aber auch außergewöhnliche Chancen,Verwaltungsstrukturen nachhaltiger, effizienter und bürgerorientierter zugestalten. Der eGovernment-Wettbewerb hat sich in fast einem Vierteljahrhundertals feste Größe etabliert, um genau solche visionären Ansätze und Lösungen ansLicht zu bringen. Wir freuen uns darauf, Projekte zu erleben, die nicht nur dieEffizienz steigern, sondern auch greifbare Verbesserungen im Alltag derBürgerinnen und Bürger schaffen und die Zukunft der Verwaltung aktiv prägen."Die vier Wettbewerbskategorien dieses Jahr spiegeln die wichtigsten Themen undTrends wider, die den öffentlichen Sektor heute und zukünftig prägen:1. Digitalisierungsschub durch KI und moderne Infrastruktur2. Verwaltungsprozesse von Anfang bis Ende (E2E) neu gedacht3. Verwaltungstransformation durch Organisations- und Veränderungsmanagement4. Nachhaltigkeit durch Digitalisierung und in der ITEin besonderes Highlight des Wettbewerbs ist der Publikumspreis, der durch dieÖffentlichkeit vergeben wird und dem ausgezeichneten Projekt so eine breite undsichtbare Anerkennung verschafft.Martin Obholzer, Mitglied der Geschäftsleitung bei Cisco Deutschland, erklärt:"Technologie ist der Schlüssel zur Zukunftsfähigkeit der Verwaltung. Der