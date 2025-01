Bayer: Zelltherapie für Parkinson startet – Aktie dreht auf!

Die Bayer-Tochter Bluerock Therapeutics plant, im ersten Halbjahr 2025 eine zulassungsrelevante Phase-III-Studie zur Zelltherapie Bemdaneprocel zur Behandlung von Parkinson zu starten. Die Studie mit rund 100 Patienten mit moderater Parkinson-Erkrankung soll untersuchen, wie lange die Patienten ohne störende Dyskinesien, wie unwillkürliche Bewegungen, auskommen, teilten Bayer und Bluerock am Montag mit.

Die Entscheidung folgt auf Gespräche mit der US-Arzneimittelbehörde FDA und auf positive Ergebnisse einer Phase-I-Studie, die vor wenigen Monaten vorgestellt wurden. In der Phase-I-Studie stand die Sicherheit von Bemdaneprocel im Mittelpunkt. Die Patienten hätten das Mittel gut vertragen, ohne größere Probleme, hieß es. Die transplantierten Zellen hätten nicht nur überlebt, sondern wüchsen auch nach Absetzen der 12-monatigen Immunsuppression weiter im Gehirn an. Zudem seien in der Hochdosisgruppe Verbesserungen bei den motorischen Störungen beobachtet worden.