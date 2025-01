11 Prozent Plus: Darum startet SMA Solar zum Wochenbeginn durch

SMA Solar könnte nach den herben Verlusten wieder auf die Gewinnerstraße zurückkehren, schreiben die Analysten von Jefferies in einem aktuellen Kommentar zur Aktie. Grund für die optimistische Einschätzung sind die niedrige Bewertung, die sich bei einem KGV von 7 mittlerweile auf historischen Tiefständen bewegt, sowie positive Aussichten im Bereich großtechnischer Solarlösungen. Das Kursziel wurde von 15 auf 20 Euro angehoben.

Die Nachricht wird am Markt mit großer Erleichterung aufgenommen. Die SMA-Aktie startet am Montag mit einem Plus von mehr als 11 Prozent in den Xetra-Handel.